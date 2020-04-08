Папа римский считает, что коронавирус может быть одним из ответов природы на экологический кризис

08.04.2020, 22:55, Новости дня

Папа римский Франциск допускает, что пандемия коронавируса может быть одним из ответов природы на текущий экологический кризис. Об этом понтифик заявил в интервью изданию The Tablet.

“Есть выражение: “Бог прощает всегда, мы – иногда, но природа никогда не прощает”. Мы не отреагировали на предыдущие катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад можно было на лодке пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях? Я не знаю, является ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,47 млн, из них более 317 тыс. выздоровели, почти 87 тыс. умерли.