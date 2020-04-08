 

Папа римский считает, что коронавирус может быть одним из ответов природы на экологический кризис

08.04.2020, 22:55, Новости дня

Папа римский Франциск допускает, что пандемия коронавируса может быть одним из ответов природы на текущий экологический кризис. Об этом понтифик заявил в интервью изданию The Tablet.

“Есть выражение: “Бог прощает всегда, мы – иногда, но природа никогда не прощает”. Мы не отреагировали на предыдущие катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад можно было на лодке пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях? Я не знаю, является ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,47 млн, из них более 317 тыс. выздоровели, почти 87 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / “Мир приближается к третьему критерию пандемии”. В США считают неизбежным распространение коронавируса в стране

09.02 / В Германии назвали «идиотизмом» отставку премьера Тюрингии

21.02 / На Украине рассказали, как контракт с Россией удержал цену на газ

18.03 / Курс евро поднялся выше 85 рублей

03.02 / “Барселона” сократила отставание от “Реала” благодаря рекорду Фати

17.02 / Рост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

11.02 / Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с Путиным пройдет 13 февраля

04.04 / Ученые полагают, что коронавирус в действительности может быть заразнее, чем считалось ранее

27.03 / По всей России до лета закроют детские лагеря и курорты

24.03 / Решение о переносе Олимпиады-2020 в Токио будет принято в течение нескольких дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска