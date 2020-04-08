 

Венедиктова начала уголовное производство против Порошенко, Безъязыкову дали 13 лет. Главное за день

08.04.2020, 22:55, Новости дня

Коронавирус. Украина

В Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 умерли, а 35 выздоровели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что досрочной отмены карантина, введенного до 24 апреля, не будет; вероятно, ограничительные меры продлят до мая.

Коронавирус. Мир

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 1,5 млн.

Число зараженных в США превысило 400 тыс. человек, 13 тыс. из них скончались.

В Великобритании побит суточный антирекорд смертности – от COVID-19 умерло 938 человек.

В Испании за 24 часа скончалось 757 человек, в Италии – 542.

Дело Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях экс-президента Украины Петра Порошенко при издании указов о назначении судей Верховного Суда.

Адвокат Порошенко Илья Новиков назвал начало уголовного производства попыткой “отработать политический аванс, который был выдан при назначении Венедиктовой на должность генпрокурора”.

Украинцу дали срок в Крыму

Работника крымского рекламного агентства, гражданина Украины Дениса Кашука российские спецслужбы обвинили в хранении взрывчатки. “Суд” в оккупированном Армянске приговорил его к тюремному заключению сроком на три года и восемь месяцев. 

В ОПУ назвали срок обмена

Следующий обмен удерживаемыми лицами пройдет до 19 апреля, сообщил Офис президента Украины по итогам видеоконференции трехсторонней контактной группы.

Полковника ВСУ осудили

Подозреваемого в государственной измене полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова суд в Киеве приговорил к 13 годам лишения свободы.

Сандерс снялся

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джо Байден теперь – безальтернативный претендент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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