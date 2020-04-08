Венедиктова начала уголовное производство против Порошенко, Безъязыкову дали 13 лет. Главное за день
08.04.2020, 22:55, Новости дня
Коронавирус. Украина
В Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 умерли, а 35 выздоровели.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что досрочной отмены карантина, введенного до 24 апреля, не будет; вероятно, ограничительные меры продлят до мая.
Коронавирус. Мир
По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 1,5 млн.
Число зараженных в США превысило 400 тыс. человек, 13 тыс. из них скончались.
В Великобритании побит суточный антирекорд смертности – от COVID-19 умерло 938 человек.
В Испании за 24 часа скончалось 757 человек, в Италии – 542.
Дело Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях экс-президента Украины Петра Порошенко при издании указов о назначении судей Верховного Суда.
Адвокат Порошенко Илья Новиков назвал начало уголовного производства попыткой “отработать политический аванс, который был выдан при назначении Венедиктовой на должность генпрокурора”.
Украинцу дали срок в Крыму
Работника крымского рекламного агентства, гражданина Украины Дениса Кашука российские спецслужбы обвинили в хранении взрывчатки. “Суд” в оккупированном Армянске приговорил его к тюремному заключению сроком на три года и восемь месяцев.
В ОПУ назвали срок обмена
Следующий обмен удерживаемыми лицами пройдет до 19 апреля, сообщил Офис президента Украины по итогам видеоконференции трехсторонней контактной группы.
Полковника ВСУ осудили
Подозреваемого в государственной измене полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова суд в Киеве приговорил к 13 годам лишения свободы.
Сандерс снялся
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джо Байден теперь – безальтернативный претендент.
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