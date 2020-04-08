Россиян могут вывозить из-за рубежа бизнес-джетами

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08.04.2020, 22:53, Новости дня

Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочием согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.

«Минтрансом РФ направлен запрос в Оперативный штаб правительства РФ о возможности принятия решений для приема воздушных судов бизнес-авиации на основании решений Росавиации. При этом учитывается необходимость безусловного соблюдения прибывающими пассажирами мер самоизоляции и прохождении термометрических и иных необходимых проверок. Ожидается соответствующее разрешение Оперативного штаба, которое нормализует работу операторов бизнес-авиации», – сообщил ТАСС представитель Минтранса.

В настоящее время график вывозных рейсов формируется рабочей группой, координирующей работу по перевозке россиян домой из-за рубежа. Окончательно график утверждается Оперативным штабом России.

Как ранее сообщал источник, несколько российских операторов бизнес-авиации не получили разрешения на вылет в Россию. Вместе с тем рассматривался вопрос, чтобы рейсы бизнес-авиации, так как они единичны, вывести из-под формирования графика вывозных рейсов, чтобы они имели возможность прилететь без долгих согласований через оперштаб.

В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.



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