 

На Украине разрушили памятник участникам военных действий в Донбассе

08.04.2020, 22:53, Новости дня

В селе Половинкино Луганской области неизвестный разрушил памятный знак в честь украинского националистического батальона «Айдар», принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе.

Видео опубликовано на странице очевидца Юрия Кушнира в Facebook.

Исторический памятник восстановили недавно после похожего крушения, которое произошло в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что боевики украинского националистического батальона «Айдар» снесли памятник Ленину в Луганской области. Кроме того, бывший командир батальона не раз оказывался под стражей в ряде стран по запросу властей Украины и России.



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