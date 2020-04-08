 

Samsung обещает 20 000 долларов за лучшую идею повторного использования коробки от телевизора

08.04.2020, 22:53, Разное

Samsung пообещали 20 тысяч долларов тому, кто предоставит наилучшую идею, как повторно использовать коробку от телевизора. Чтобы поучаствовать в конкурсе необходимо сконструировать из нее картонную мебель или другие принадлежности для дома.
Чтобы провести конкурс, компания Samsung сорганизовалась с журналом Dezeen. Авторы необыкновенных и практических идей получат 20 тысяч долларов, а их задумки используют для разработок упаковок интерьерных телевизоров.

Люди, которые захотят участвовать в конкурсе, должны сконструировать мебель или аксессуар из картонной коробки, использовав подручные материалы. Можно взять ящик не только от телевизоров Samsung – подойдет и другой. Однако идеи для шорт-листа, должны быть созданы с применением коробок из-под The Sero, The Frame, потому нужно подобрать картон, который сложится похожим образом.



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