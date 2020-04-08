Сын президента Сербии заболел коронавирусом

08.04.2020, 22:50, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын болен коронавирусом. Нерадостной новостью глава государства поделился на своей странице в Instagram.

По словам Вучича, его старший сын Данило, когда все еще только начиналось, сказал, что сдаваться — не вариант. Президент Сербии отметил, что состояние здоровья его первенца таково, что потребовалась госпитализация в инфекционную больницу.

При этом Александр Вучич адресовал сыну слова о том, что тот справится с болезнью. "Папа любит тебя, мы все любим тебя!", — поделился глава государства.

На данный момент число заболевших коронавирусом в Сербии превысило отметку в 2,5 тысячи человек. Умерли от болезни 65 человек.