 

При пожаре в доме престарелых на западе Москвы погибли двое

08.04.2020, 22:50, Новости дня

Пожар в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы ликвидирован 8 апреля в 22 часа 20 минут. Из здания были спасены более шести десятков человек. Однако есть и жертвы. Это два человека.

Огонь возник в подвале здания. Здесь загорелся электрический кабель, сообщает телеканал "Россия 24". Огонь охватил подвал и первый этаж четырехэтажного административного здания на 3-й Мякининской улице. Остановить его удалось только после того, как пожар охватил 15 квадратных метров. Пожилые люди в густом дыму дожидались спасения у открытых окон.



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