Футболисты “Реала” согласились на небольшое сокращение зарплат

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08.04.2020, 22:50, Новости дня

Руководство мадридского "Реала" наконец-то сумело договориться с футболистами клуба о снижении зарплат, чтобы преодолеть финансовые трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт столичной команды.

Зарплаты футболистам, тренерскому штабу и руководителям различных подразделений снизят на 10-20 процентов. Это же касается и баскетбольного клуба "Реал". Ранее сообщалось, что далеко не все игроки "сливочных" согласны пойти на урезание своих доходов.

Отметим, что футболисты "Барселоны", "Атлетико" и "Севильи" на время карантина согласились сократить зарплаты на 70 процентов.



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