Мнение: Хорошего вам настроения

08.04.2020, 22:42, Разное

Я ошибся, хотя и не сильно. Путин выступил сегодня, но на сегодня и так было назначено совещание с губернаторами. Чтобы два раза не вставать, он пару слов адресовал и народу.

Поручения губернаторам снова продемонстрировали, что единого плана действий у высшего руководства нет. Как и не было. “Действовать по какому-то единому шаблону не только необъективно, но подчас и вредно” – сказал Путин. По всей видимости, он просто не в курсе, что на случай эпидемии существуют методические указания, невыполнение которых, кстати, может служить основанием для возбуждения уголовных дел за халатность и неисполнение должностных обязанностей. Но раз президент разрешил игнорировать единые документы, то можно игнорировать. Впрочем, президент как юрист, мягко говоря, и раньше не впечатлял. Скорее всего, эту часть лекций в университете он тоже проездил на соревнования.

Парадокс борьбы с эпидемией заключается в том, что ее ведут вообще не те, кто должен заниматься этим по долгу службы. Эпидемия – это дело санитарно-эпидемиологической службы, а в сложных случаях – и МЧС. Они обладают всем необходимым набором, включая организационные ресурсы и методики борьбы. Вместо этого ответственными назначают губернаторов, причем Путин подчеркивает, что ответственность – личная.

Немудрено, что в регионах каждый губернатор принимает свои собственные решения, не согласующиеся ни с методиками борьбы с эпидемией, ни с мероприятиями в соседних регионах. Развал управления на уровне федеральной власти неизбежно проецируется на регионы.

Раз на самом верху “вертикали” нет понимания, что делать, то неясно, чем это закончится. Не с чем сравнивать и не от чего отталкиваться. Поручения носят предельно абстрактный характер, в основном это пожелания. Хорошего настроения вам и держитесь. И будьте здоровы, живите богато.