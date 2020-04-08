 

Мнение: Россия бросила своих?

08.04.2020, 22:40, Разное

Какие-то дебилы (то ли из «Аэрофлота», то ли из посольства России в США) не пустили на борт самолета, вылетевщего из Нью-Йорка в Москву, больше ста россиян.   Boeing 777 вылетел с 46 пассажирами на борту (хотя мест в салоне – порядка четырехсот,  фотография отсюда).

Посольские завили, что в Россию вывезли только тех россиян, у кого прописка в Москве и Подмосковье. Остальных, выходит,  бросили?  Выходит, что «русские своих не бросают» – это балабольство, не более чем?

То ли дело белорусы. Несколько дней назад белорусы вывозили своих, застрявших в Индии.

На борту самолета, вылетающего из Дели, оказалось 42 свободных места. Что сделали белорусы? Они взяли на борт 42-х россиян. В том числе и группу паломников кришнаитов…

Белорусы доставили россиян в Минск, а из Минска отправили в Москву на поезде…

Источник: Ирек Муртазин



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