Врач-консультант британского правительства – у нас нет чёткой стратегии выхода из ситуации с пандемией

08.04.2020, 22:31, Новости дня

У Джонсона и его правительства нет определённого плана для возвращения к нормальной жизни после улучшения ситуации с пандемией, пишет The Independent со ссылкой на Нила Фергюсона, эпидемиолога из рабочей группы по изучению коронавируса. Учёный отметил, что все государства мира сейчас ищут «оптимальную стратегию» для выхода из кризиса, которая, по мнению Фергюсона, состоит в масштабном проведении тестов по выявлению заражённых людей и отслеживанию их социальных контактов, как в Южной Корее.



Reuters

У властей Великобритании нет «чёткой стратегии выхода» для возобновления нормальной жизни после введённого в марте национального карантина, пишет The Independent со ссылкой на ведущего научного консультанта правительства по вопросу коронавируса.

Профессор-эпидемиолог Нил Фергюсон, который в составе группы из Императорского колледжа в Лондоне работает над стратегией борьбы с COVID-19, заявил о необходимости значительно увеличить число проводимых тестов для возвращения к более-менее нормальной жизни. Вместе с тем учёный предупредил, что не существует какого-либо «генерального плана», согласно которому правительство принимает свои решения.

По его словам, с самого начала исследований пандемии государства всего мира пытаются найти «оптимальную стратегию», чтобы не допустить перегрузку больниц и в то же время сохранить экономическую и социальную активность. Профессор Фергюсон предполагает, что для этого «почти наверняка» придётся следовать примеру Южной Кореи, которая проводила массовые тестирования и отслеживала социальные контакты. Однако даже в отношении этой страны нельзя с уверенностью сказать, что ослабление социального дистанцирования не приведёт к росту числа заболевших.

Издание отмечает, что в последние дни британское правительство подверглось критике за то, что не смогло обеспечить тестирование на коронавирус в таких же масштабах, как в Южной Корее или Германии — в последней за день тест сдают более 50 тыс. человек. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок объявил на прошлой неделе, что к концу апреля власти собираются брать по 100 тыс. анализов в день, что значительно отличается от 10 тыс. в день на момент его выступления. Автор статьи, однако, выражает свои сомнения в том, что правительству удастся добиться поставленной цели, учитывая прошлые невыполненные обещания.

В интервью для Alphaville профессор Нил Фергюсон заявил, что премьер-министр и его кабинет знали о результатах исследования Императорского колледжа за две недели до введения мер по социальному дистанцированию. В докладе учёные предупреждали о том, что число жертв эпидемии может превысить 250 тыс. человек. Поэтому, добавил Фергюсон, может показаться, что представленные выводы стали толчком для принятия ограничительных мер правительством, однако в реальности исследовательская группа на протяжении двух прошлых недель представила «гораздо более объёмный список научных советов», которые указывали в этом направлении.

Также эпидемиолог предупредил, что у принятой стратегии есть недостатки: населению может быть сложно согласиться с процессом смягчения и повторного введения ограничений. Профессор Фергюсон отметил, что учёные пытаются найти способ заменить «драконовские» меры социального дистанцирования на более широкую систему тестирования.