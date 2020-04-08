 

Le Monde – Евросоюз выплатит наиболее уязвимым странам мира 15 млрд евро на борьбу с коронавирусом

08.04.2020, 22:30, Новости дня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС предоставит более 15 миллиардов евро Африке и другим незащищённым странам, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса, пишет Le Monde. Председатель руководящего органа ЕС в своём видеообращении также отметила, что перед улучшением ситуация может ещё осложниться, и призвала страны мира к «скоординированному глобальному решению» этой проблемы.


Reuters

Во вторник, 7 апреля, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обязуется выплатить более €15 миллиардов самым уязвимым странам в Африке и на других континентах для борьбы с пандемией COVID-19, пишет Le Monde.

«Африка [через несколько недель] может столкнуться с теми же проблемами, которые стоят перед нами в Европе… Ей нужна наша поддержка для замедления распространения вируса, — цитирует издание слова фон дер Ляйен в видеообращении, опубликованном на нескольких языках в её Twitter. — Вот почему Европейский союз предоставит более 15 миллиардов евро в помощь нашим партнёрам по всему миру в их борьбе против коронавируса». Глава Еврокомиссии также заверила, что деньги поступят от национальных правительств.

Как напоминает французская газета, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о подготовке «пакета финансовой помощи» для Африки и других регионов, попавших в тяжёлую ситуацию. Во время видеоконференции с европейскими министрами иностранных дел он подчеркнул, что Африка беспокоит ЕС сильнее всего, потому что в случае, если там разразится пандемия, она «может очень быстро стать неконтролируемой и привести к разрушительным последствиям». «Проблема самых уязвимых стран это также наша проблема, — объяснил Боррель. — Пандемию невозможно победить, если не победить её везде».

В заключение своего заявления Урсула фон дер Ляйен отметила, что пандемия приобрела мировой масштаб. По её словам, вирус затронул практически все страны мира, а его быстрое распространение имело глубокое влияние на общества в разных странах, их экономики и системы здравоохранения. «Следует ожидать, что ситуация ещё сильнее ухудшится, перед тем как начнёт стабилизироваться», — приводит Le Monde предупреждение главы Еврокомиссии, которая призвала к «скоординированному глобальному решению» этой проблемы. 



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