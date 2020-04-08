Во Франции назвали «жемчужину российской авиации»

08.04.2020, 22:30, Новости дня

Видео полетов российского авиационного комплекса пятого поколения Су-57, которое опубликовало Минобороны, привлекло внимание французского журнала Capital.

Летчики ВКС отрабатывают фигуры высшего одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также элементы ближнего воздушного боя с применением сверхманевренных режимов Су-57.

Французский журналист отмечает, что российские ВКС проверили истребитель на прочность и показали, на что он способен, информирует РИА «Новости».

Автор называет Су-57 «жемчужиной российской авиации». Истребитель, как пишет французский журналист, летит на очень большой скорости и предельной малой высоте, демонстрирует вертикальный набор высоты и «бочки», а также задействует средства поражения противника.

«С двумя российскими турбореактивными двигателями Су-57 развивает максимальную скорость около 2 тыс. 600 километров в час, скорость набора высоты – 21 километр в минуту», – говорится в материале.

Во время испытаний Су-57 демонстрирует «непревзойденную маневренность», подчеркивается в статье Capital.

Видео было опубликовано в марте.

Ранее истребитель Су-57 решили оснастить новым оружием.