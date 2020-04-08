 

Рост цен на нефть ускорился до 5-10%

08.04.2020, 22:30, Новости дня

В ходе торгов рост цен на нефть марки WTI превышал 10%, сообщают информационные агентства.

По состоянию на 22.39 мск, стоимость нефти марки Brent составляла 33,55 доллара за баррель (рост на 5,3%), стоимость WTI – 25,95 доллара (рост на 9,82%). До этого рост стоимости WTI поднимался выше 10%, передает РИА «Новости».

В четверг планируется провести заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти.

Россия готова сократить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 млн баррелей в сутки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Российский танк Т-95 на Западе назвали «кошмаром НАТО»

24.02 / Украина выключила работавшие на Донбассе «глушилки» российского телевидения

21.02 / Среди эвакуированных из Уханя есть дети в возрасте от двух лет – Гочарук

18.03 / Зеленский договорился с главой Красного Креста о поставках Украине необходимого медоборудования и медикаментов

06.03 / Мэр Подольска решил засудить россиянку, которая обозвала его жирным

03.03 / В Испании первый человек умер от коронавируса

18.03 / В Украине введен карантин до 3 апреля 

08.03 / Жители сирийской деревни блокировали движение американской военной колонны

02.04 / Ветераны войны в Ленобласти получили в подарок продуктовые наборы

30.03 / В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска