Рост цен на нефть ускорился до 5-10%

08.04.2020, 22:30, Новости дня

В ходе торгов рост цен на нефть марки WTI превышал 10%, сообщают информационные агентства.

По состоянию на 22.39 мск, стоимость нефти марки Brent составляла 33,55 доллара за баррель (рост на 5,3%), стоимость WTI – 25,95 доллара (рост на 9,82%). До этого рост стоимости WTI поднимался выше 10%, передает РИА «Новости».

В четверг планируется провести заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти.

Россия готова сократить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 млн баррелей в сутки.