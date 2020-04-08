Мнение: Китайский ролик на русскую песню “Так хочется жить”
08.04.2020, 22:25, Разное
Очень трогательно! Даже меня проняло, старого циника. Говорят, сами китайцы сделали.
Сама песня-то, конечно, корявенькая, с провалами вкуса (“я вернусь, даже если прибило” – в смысле?)
Но, видимо, только так и делаются по-настоящему трогательные народные хиты. Два раза смотрю – два раза плачу.
А совершенство оставляет равнодушным.
Источник: Размышления вольного социолога
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