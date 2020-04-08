Мнение: Китайский ролик на русскую песню “Так хочется жить”

08.04.2020, 22:25, Разное

Очень трогательно! Даже меня проняло, старого циника. Говорят, сами китайцы сделали.

Сама песня-то, конечно, корявенькая, с провалами вкуса (“я вернусь, даже если прибило” – в смысле?)

Но, видимо, только так и делаются по-настоящему трогательные народные хиты. Два раза смотрю – два раза плачу.

А совершенство оставляет равнодушным.