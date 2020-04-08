В Кремле объявили о новом выступлении Путина

08.04.2020, 22:22, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в среду, 8 апреля, глава государства Владимир Путин выступит перед губернаторами и главами регионов. Речь российского лидера будет посвящена эпидемии коронавируса в стране, сообщает Kp.ru.

Посредством видеосвязи Путин и селекторы обсудят текущую ситуацию и разные аспекты противодействия распространению инфекции. На связи с президентом и главами регионов будет и правительство России. Ряд телеканалов будет транслировать совещание в прямом эфире.