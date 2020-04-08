 

Просят о помощи из окон: на западе Москвы загорелся дом престарелых

08.04.2020, 22:22, Разное

Вечером 8 апреля на западе Москвы случилось ЧП. На 3-й Мякининской улице загорелся дом престарелых. Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, несколько человек просили о помощи из окон. На место оперативно прибыли медики и спасатели. Кроме того, к зданию подъехали автобусы для временного размещения людей.

Позднее телеграм-канал РИА Новости сообщил, что из здания эвакуировали 50 человек, спасли 13. Данные о пострадавших уточняются.



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