Путин предложил выплачивать по 80 тысяч рублей врачам, работающим с пациентами с коронавирусом

08.04.2020, 22:18, Разное

Президент РФ Владимир Путин предложил с апреля на три месяца установить федеральную выплату для тех, кто работает с больными с коронавирусом.

Во время селекторного совещания с главами регионов и членами правительства Путин заявил, что врачи должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей.

«Они сейчас действуют самоотверженно, как одна команда», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что неотложная задача всех регионов – повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей. «Прошу действовать губернаторов быстро, собранно и профессионально», – отметил Путин.

Помимо этого, Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев, и поручил правительству при участии Центробанка подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.

Также президент анонсировал меры социальной поддержки населения: семьям с детьми, помимо выплат по безработице и положенных 5 тысяч на каждого ребенка, будут выплачивать дополнительно еще по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – завершил свое выступление президент.