 

В Белоруссии местный житель палил сухую траву и практически сжег родную деревню

08.04.2020, 22:17, Разное

Житель одной из белорусской деревень в Щукинском районе решил спалить сухую траву и практически полностью сжег свой населенный пункт. Представители правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело.
Как оказалось, житель решил, что огонь уже погас, и ушел домой, однако пламя вскоре перекинулось примерно на 20 домов, уничтожив практически всё село. Уцелели лишь 6 домов и несколько других зданий. Примечательно, что дом поджигающего остался цел.

На месте инцидента длительное время работали пожарные службы и добровольцы, но из-за быстрого распространения стихии, огонь потушить не удалось – дым от пепелища по-прежнему окутывает данный район. Представители местной власти заявили, что погорельцам предоставят жилье, а против местного жителя, устроившего пожар, уже возбудили уголовное дело.



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