 

ЕС обещал Армении 92 млн евро на борьбу с коронавирусом

08.04.2020, 22:16, Новости дня

Евросоюз предоставит Армении помощь в размере 92 млн евро на борьбу с коронавирусом, сообщили в делегации ЕС в Ереване.

Помощь выделят «на неотложные и краткосрочные нужды». Средства планируется направить на «поставки медоборудования и принадлежностей, переподготовку медперсонала и сотрудников лабораторий». Кроме того, полученные деньги будут направлены на «поддержку малого и среднего бизнеса и делового сообщества». Также планируется «оказание социальной и гуманитарной помощи пострадавшим».

В Армении действует чрезвычайное положение. В стране 881 случай положительного результата теста на коронавирус. Девять человек скончались, передает РИА «Новости».

Накануне в Ереван прибыл военно-транспортный самолет ВКС России, доставивший военных специалистов и медоборудование.



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