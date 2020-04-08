Премьер-министр Украины: мы не отступим от карантинного режима

08.04.2020, 22:10, Новости дня

КИЕВ – Ослабление карантина в Украине возможно только тогда, когда будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, но это точно не произойдет с 14 апреля. Об этом заявил 8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что «в случае положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану».

«В течение апреля мы не отступим от карантинного режима, который введен до 24 апреля и, возможно, он будет продолжен до начала мая», – акцентировал премьер-министр, сообщает 8 апреля Правительственный портал органов исполнительной власти Украины.

Денис Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет разработан соответствующий план поэтапного ослабления карантинных мероприятий.

«В случае положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану, о котором будет дополнительно сообщено правительством, коммуникационному, четко расписанному», – сказал председатель Кабинета министров.

Он напомнил, что на днях Всемирная организация здравоохранения обратилась к руководству тех стран, где введены карантинные мероприятия и дают свой эффективный результат: не ослаблять, а наоборот – продолжить.

«Украина – среди этих стран», сообщает Правительственный портал.

«Карантин – это то, что нас спасает», заявил 8 апреля в ходе совещания с представителями правительства президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так стремительно. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в настоящий момент нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Напомним, что с 6 апреля в Украине действуют новые нормы ограничительных мер, и они «вызвали у граждан множество вопросов», подчеркивается на сайте Правительственного портала Украины.

Новые нормы, например, запрещают находится во всех общественных местах без маски или респиратора.

«Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.)», – отмечается в сообщении.

Будет ли падение экономики?

Бывший министр экономики Виктор Суслов отмечает, что сегодня нет оперативных данных о ситуации с украинской экономикой.

«Можно оперировать заявлениями премьер-министра, что падение ВВП за год составит пять процентов. Но реально сейчас главная забота правительства – состояние государственного бюджета и доходов. Очевидно, что бюджет очень сильно не выполняется, но это мы будем знать, когда у нас будут сведенные данные», – говорит Виктор Суслов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Во внешней торговле, по его словам, наметилось снижение экспортных поставок, на фоне снижения импорта.

«Кроме продолжающегося экспорта зерна, по остальным направлениям, таким как экспорт металла – фиксируется снижение до двадцати процентов. Импорт также снижается, поскольку нет определенности в исполнении контрактов», – считает Виктор Суслов.

В данной ситуации, по его словам, «экономически для Украины было бы хорошо» экспортировать товары на рынки с похожей продукцией – стран бывшего Советского Союза.

«Но тут работают политические факторы: большинство украинских политиков продолжают настаивать на необходимости, и даже усилении санкций в отношении России и ее союзников. Недавно Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси», – утверждает Виктор Суслов.

На вопрос о том могла бы Украина в период экспансии коронавируса рассчитывать на гуманитарную помощь России, он отвечает, что это «по политическим мотивам невозможно».

«На вопрос о том, можно ли обращаться к России за помощью в период эпидемии, мы слышали заявления, что, мол, умрем, но от Кремля ничего не надо», – подчеркивает экономист.

Коронавирус как ускоритель проблем в экономике

Эксперт по вопросам политики и экономики из фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский считает, что нельзя все беды в экономике сводить к введению карантина и ограничениям в связи с коронавирусом.

«Да, сегодня появилась новая проблема, которая для экономики связана с коронавирусом, на которую правительство может списать все свои экономические просчеты. А они в национальной экономике существуют 28 лет с момента обретения независимости, когда Украина получила свой суверенитет в условиях глубокого экономического кризиса. Этот кризис у нас все годы только то усиливается, то ослабевает», – говорит Юрий Смелянский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что противоэпидемиологические ограничения стали «ускорителями проблематики экономических провалов в Украине», развития экономического кризиса.

«Сказать, что новое правительство сделало много ошибок, нельзя, но оно приступило к обязанностям, когда монобольшинство в парламенте в конце 2019 – начале 2020 приняло ряд экономических законов, показавших свою неэффективность к началу эпидемии», – говорит Юрий Смелянский.

Экономист напоминает, что пандемия коронавируса в мире сократила спрос на многие виды сырьевых товаров.

«Речь о металле, который для нас является одним из видов экспорта. Это негативно отразилось на экономике. Сегодня много разговоров об увеличении бюджетного дефицита, и это как результат экономических действий правительства», – подчеркивает Юрий Смелянский. Эксперт считает, что Украина должна перейти на новую экономическую модель развития, иначе ее экономика будет постоянно сталкиваться с проявлениями различных кризисов.