Россия объявила американскую исследовательскую группу «нежелательной организацией»

08.04.2020, 22:10, Новости дня

Российские власти в среду объявили американский научно-исследовательский институт Jamestown Foundation (Джеймстаунский фонд) «нежелательной организацией», что позволяет ввести полный запрет на деятельность фонда в России.

Согласно заявлению генеральной прокуратуры, в ведомстве изучили публикации фонда, базирующегося в Вашингтоне, и пришли к выводу, что они направлены на «разжигание сепаратизма» в некоторых российских регионах, в частности на Северном Кавказе. Деятельность Джеймстаунского фонда, утверждают в генпрокуратуре, «угрожает основам конституционного строя и безопасности» России.

Агентству Reuters не удалось выяснить, вел ли Джеймстаунский фонд какую-либо деятельность на территории России. Группа пока не ответила на просьбу прокомментировать действия Москвы.

Закон о нежелательных организациях был принят в России в 2015 году, с его помощью власти уже запретили деятельность более чем десяти иностранных организаций. В соответствии с законом, группы обычно сначала объявляются «нежелательными организациями», а затем Минюст РФ официально запрещает их деятельность в России.

Западные страны обвиняют российские власти в использовании этого закона, а также закона об «иностранных агентах» для изоляции и усиления давления на активистов российского гражданского общества.

Российские власти это отрицают, говоря, что эти законы нужны для защиты национальной безопасности от «иностранного вмешательства».