Кети Перри раскрыла имя своего еще не родившегося ребенка
08.04.2020, 22:09, Разное
Кети Перри раскрыла, какое имя дала своему еще не родившемуся ребенку. Вокалистка признается, она верит в переселение душ.
До появления на свет ребенка Кети Перри остается еще несколько месяцев, но будущая мать уже знает, как назовет свою малышку. Одна подруга артистки сообщила, что та назовет девочку в честь бабушки Энн перл Хадсон. Как пояснила подруга звезды, только благодаря родственнице Кети Перри смогла стать певицей, именно та воспитывала в ней силу воли и характер.
О смерти бабушки Кети Перри пояснила 9 марта и вскоре огласила, что беременна. Знаменитость верит, когда уходит одна душа, то появляется другая. О своем “интересном” положении знаменитость пояснила эффектно – в музыкальном видео продемонстрировала круглый живот.
Несколько дней назад звезда заявила, что ждет рождение дочки. Об этом семья пояснила поклонникам смешным фото, где Орландо Блум был измазан розовыми сливками.
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