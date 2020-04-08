Мнение: Поле и понты

08.04.2020, 22:06, Разное

Про фигуры в поле давайте еще поговорим, на примере сегодняшнего письма.

Все письма можно с этой точки зрения рассматривать, все истории.

В идеале вы должны при разборе любого письма это видеть и формулировать.

Вчера я описала, как могла бы сложиться ситуация автора другого письма, веди он себя в границах.

Но он выбрал реактивно сливаться под короной и уменьшил свою значимость для жены вместо того, чтобы вырастить.

Давайте посмотрим, как корона сегодняшнего автора, увитая ЗВ, и ее внешний локус не дают ей иметь нормальные отношения.

Из брака автора вышвырнули за штурманство, но она отряхнулась и решила считать, что ушла сама или даже “убежала, роняя тапки” от плохого мужа.

Даже разбор письма в моем блоге не помог. Автор прочитала, хмыкнула и осталась при своем мнении. Наполовину согласилась, что Штурман, но поняла это слово по-своему: слишком активная и волевая женщина.

Хотя Штурман – это липкая пиявка, которая пытается присосаться к кому-то от нужды и тянуть его ресурсы.

Фигура автора после брака оказалась маленькой и помятой. Сними она корону и поправь она локус внутрь границ, фигура подросла бы.

Свою работу и свой доход автор нахваливает под короной, но жалуется на транжирство.

Транжирство – из-за ее переоценки своего дохода. Все-то ей кажется, что денег завались, а денег объективно мало и понты она себе позволить не может.

И так же у автора везде, только в любви еще хуже. Там одни понты и ноль дохода.

Без короны автор подтянула бы имидж и поправила границы в общении.

А в короне получилось следующее.

“С Д. закрутилось довольно быстро – за полтора месяца общения он уже собирался делать мне ключи от своей квартиры, поговаривать о браке, был рад оставленной мною невзначай зубной щетке, стирал мои вещи, заезжал за мной поздно, чтобы привезти к себе, утром делал завтрак и вообще, если посмотреть – идеальный муж”

Все описанное вытянуто ее паровозом. Это очевидно из того, как быстро и внезапно заканчивается эта история.

“В конечном итоге мы аккуратно и без ссор расстались по моей инициативе. Я не объясняла причин, он не спрашивал. Думаю, мы оба поняли, что не подходим друг другу, а какой-то большой любви не случилось”

Мгновенно и аккуратно все исчезает, словно мираж. Это и было иллюзией. Исчезло без следа.

Но в первом описании надо обратить внимание на то, что вытягивает и кладет в шкатулку автор. Поговаривал о браке, стирал вещи, если посмотреть – идеальный муж.

То есть вывалившись из брака, автор кинулась искать нового мужа. Д. ее привлек тем, что поговаривал о браке и хотел совместной жизни.

Во всем остальном – свинья, но обещал жениться.

Вот эта неотрефлексированная нужда автора заставляла ее сливаться под короной.

Отрефлексируй она свою нужду, сними она свою корону Победителя, убери ЗВ, что она сама рассталась с мужем и брака не хочет, она бы и слив свой увидела.

И тогда отношения сложились бы иначе. С тем же самым мужчиной, Д. или с другим. Не сливалась бы, не тянула бы паровозом в брак, был бы шанс вырастить свою значимость.

А так как Д. под щипцами автора делал какие-то фиктивные шаги, ради нее, он и сдирал с автора три шкуры как плату.

Он воспринимал ее как очень заинтересованную в сближении женщину, поэтому использовал ее как жилетку. Он выливал на нее свое решето, даже не сомневаясь, что она рада. Он не интересовался ею совсем. Он мог позвонить среди ночи и обсуждать свою бывшую жену. Он использовал ее как сливную яму для всего, что в нем наболело и накипело. А автор угодливо поддакивала и соглашалась, изо всех сил стараясь быть удобной и боясь возразить, боясь сказать: спокойной ночи. Автор все время сливалась, но под короной описывает это так:

“Он много говорил утром, днем и вечером, очень много тянул общения – постоянные сообщения, если долго не отвечаю – начинал нервничать, если отвечаю – можно было полночи проговорить или переписываться. Я поняла, что в отношениях с ним я практически всегда молчала, и не потому, что не знала, что сказать, а просто видела, что ему хотелось говорить. И я слушала. И это тоже бы ничего, и возможно, что прошло бы, но периодически он говорил гадости про свою бывшую супругу, начинал вспоминать какие-то ссоры, нюансы в отношениях и тп”

Под короной она рисует его нужду в ней, а на самом деле нужда была ее, поэтому он и строил ее, откровенно бесился, если она не отвечала ему, говорил только о себе и о своей жене. Автор боялась перебить, давила свою Выскочку, была молчаливой слушательницей, одобряла и поддерживала, не спала ночами и жертвовал работой и дочкой, чтобы потрафить этому мужику. А он даже не мылся, то есть вообще не следил за собой и не воспринимал ее как женщину. Разговоры разговаривал, о своем, о прошлом.

И когда она утомилась и стала проявлять недовольство, он сразу же с ней расстался. Без сожалений. Она ведь не нравилась ему.

Вот это типичная картина сильного дисбаланса, который под короной не опознается. Не опознается и поэтому автор сливается, думая, что перед ней влюбленный Глупыша. Она не замечает, что по сути стоит перед ним на коленях, а он ставит ей на голову кружку пива и тушит об нее сигареты.

Если из брака автора вывалилась изрядно помятой, отсюда она вылетела совсем пережеванной.

И решила что? Что зелен виноград. Брак не для нее. Пусть другие замуж выходят, а она сильная и независимая.

Никакой рефлексии о своей низкой значимости для мужчины, о том, что если бы он ценил ее, он бы не рассказывал по ночам про бывшую жену часами, заботился бы о своей гигиене и интересовался бы ею. Нет, под короной автор знать не хочет, что она ему была не нужна. Она решает считать, что он хотел жениться, а она сама его бросила. Потому что – что? Потому что брак не для нее.

А что – для нее, если брак не для нее?

Секс-онли.

Тот мужик с ней практически не спал, дружил по телефону, про жену, автор так наголодалась, что решила найти себе просто любовника, для секса.

Вот это вот “не нужны мне ваши отношения, видала я их” – после того, как в отношениях ее отстирали и выбросили, похоже на то, как чукча в анекдоте пил в Москве из унитаза и удивлялся, зачем глупые русские так неудобно пить придумали. Унитаз не для того, чтобы из него пить. Нормальные отношения не похожи на стиральную машину. Но автор в короне вместо того, чтобы увидеть, что ее не любили, решает, что отношения – не для нее. Пусть другие глупые женщины подстраиваются под мужчин, а она выбирает секс-онли.

Ну и дальше все то же самое, только хуже.

Мечта о браке никуда не делась, она подстраивается под все условия мужчины, складывает в шкатулку все его намеки и шутки о возможных отношениях, замирает и смотрит ему в рот, но для себя создает видимость ЗВ, что это мужчина хочет отношений, а она выбирает секс-онли.

И пишет письмо в рубрику, не слишком ли она обесценивает его, не больно ли она холодна и жестока?

Понятно, что будет дальше? Если она внизу, а мерещится ей, что на троне, она будет спускаться с воображаемого трона вниз. Ниже и ниже.

Он уже строит ее, поучает, поскольку она внизу, а она считает, что это у него – баг Штурман.

И она не снимет корону и не захочет увидеть реальное положение дел.

Поэтому в следующем письме все будет намного хуже.

Как думаете, что будет дальше? Только давайте без общих слов про слив, конкретные прогнозы.

Понятно, как было бы все у нее без короны?

С тем, с кем удалось бы корону снять.

Сняла бы корону в отношениях с Д., не сливалась бы и не заходила бы Училкой. А она долго подстраивалась, потом стала назидать, и у него началось отвращение.

Сняла бы корону в отношения с С. поняла бы, что он предложил ей формат, где она – совсем внизу, и то что она радостно на это согласилась и изо всех сил подстраивается, делает ее фигуру очень маленькой в его глазах, а то, что она вытягивает из него крошки, тем более.

“Я – но я бы хотела больше эмоционального контакта, возможно, нам стоит куда-то выбираться вместе, например, в парк погулять или в кино сходить, не ради отношений, а просто для бОльших эмоций.

Он – конечно, ты права, будем выбираться”

Заверяет его, что не претендует на отношения, а просит всего лишь немножечко тепла.

Бедная, замерзшая зайка.

Как поступила бы она, если бы сняла корону? Прекратила бы этот слив.

Оценила правильно и ситуацию с мужем, и дисбаланс с прошлым мужчиной и дисбаланс с нынешним.

Увидеть дисбаланс – выйти из него. И сейчас и на будущее.

Вы отцепляетесь от того, кому не нужны, вы понимаете, как должны выглядеть отношения, где вы будете нужны.

Вы не корчите ничего из себя, смотрите на ситуацию реалистично.

Ну и строите отношения с открытыми глазами, не обманывая себя и не устраивая цирка.

Вспоминайте другие примеры, где герои ФС или фильмов и авторы писем сливаются под короной.

Проанализируйте, что было бы, если бы они сняли корону и поправили локус.

Свои примеры тоже можно приводить, про себя и знакомых.