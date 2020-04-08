Личное: Сериальчики в изоляции

08.04.2020, 22:04, Разное

Я люблю классные сериалы и совершенно этого не стесняюсь. Я уже давно перестала читать перед сном. Теперь я смотрю, и это не делает меня тупее. Наоборот! Это делает меня продвинутой.

Пушкин, конечно, — наше всё, но он морально устарел, как устарели и нудный Тургенев с его унылой Асей.



Миллиарды. Фото: TV Series Finale

Да, мои хорошие, классики тоже устаревают, как устарели и наскальные каракули пещерных людей, и лошадиные повозки, и «Ирония судьбы», и прочий культурный прошлогодний снег.

Итак: что посмотреть в карантин?

Не так давно я давала вам пятёрочку хороших сериалов с кратким обзором каждого из них.

Накину ещё «пятёрочку».

1) Billions (Миллиарды).

Если хотите залезть в голову миллиардера и понять, чем, на самом деле, он дышит, и что для него важно, смотрите!Цитата:

Быть миллиардером — это тоже самое, что быть женщиной с идеальными сиськами или классными ножками. Ты точно знаешь, на что все смотрят и чего хотят.

2) Sex Education (Половое воспитание).

Несмотря на название и первую сцену совершенно не пошлый английский сериал о подростках и их родителях. Много драматичных событий, но это — всё равно комедия, оставляющая очень тёплое ощущение после каждой просмотренной серии. Бальзам на нервную систему.

3) Succession (Наследники).

Крутая драма о мире отдельно взятой семьи медиамагната-миллиардера. Мощные герои. Отличная кинематография. Каждый кадр — словно открытка.

Подсела, но не с первой серии, правда. Дойдёте до третьей — за уши не оттащишь!

4) Big Little Lies (Большая маленькая ложь).

Мне кажется, мужикам этот сериал не зайдёт, а женщинам будет интересно.

Во мне от жертвы нет ничего, но пишу я, в том числе, и для тех, в ком комплекс жертвы присутствует. Этот сериал помог мне понять психологию женщин, которых бьют мужья.

5) The Morning Show (Утреннее шоу).

В этом сериале тема сексуальных отношений на работе раскрыта со всех точек зрения. И с точки зрения тех, кто влюбился в коллегу, и того, кто использовал своё положение, чтобы у него отсосали, и тех, кто, собственно, отсосал.

Я люблю фильмы, в которых большое социальное явление рассматривается под разными углами.

Посмотрев этот сериал, я начала понимать, как мыслил начальник, соблазнявший подчинённых, что происходило в головах у этих самых подчинённых, как смотрели на всё это их коллеги.

Наслаждайтесь, короче!

А мне что посмотреть посоветуете? Почему?