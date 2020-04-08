Эксперты смоделировали, как будет выглядеть постоянно сидящий за компьютером человек через 20 лет

08.04.2020, 21:53, Разное

О вреде длительного времени, проведённого перед компьютером, уже давно говорят врачи и учёные. Эксперты компании OnlineCasino, специализирующейся в игровой индустрии, смоделировали, как будет выглядеть постоянно сидящий перед монитором человек через 20 лет.

Малоактивный сидячий образ жизни отрицательно сказывается на состоянии организма человека, провоцируя развитие хронических заболеваний и другие проблемы. В зоне риска находятся в основном геймеры и сотрудники офисов, проводящие за компьютером ежедневно много часов. Эксперты из OnlineCasino решили смоделировать, как со временем изменится человек, сидящий постоянно за компьютером, для чего создали виртуального «парня Майкла».

Полученное изображение демонстрирует массу негативных изменений в теле человека через два десятка лет при условии регулярного и длительного сидения за компьютером. Так, из-за использования наушников на черепе образуется вмятина. Кроме того, поредеют волосы, появятся тёмные круги под глазами, и будут лопаться капилляры, сгорбится спина, побледнеют кожные покровы, распухнут лодыжки, появится большой живот, видоизменятся верхние конечности и многое другое.