Эксперт дала советы по деловому общению в видеочатах с «удаленки»

08.04.2020, 21:53, Новости дня

Во время деловой видеотрансляции необходимо соблюдать соответствующий дресс-код, создать вокруг рабочую атмосферу, а также следить за своим поведением, сообщила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом правительство РФ порекомендовало гражданам соблюдать режим домашней самоизоляции и перейти на удаленный режим работы. В связи с этим совещания во многих компаниях теперь проводятся онлайн, по видеосвязи.

«Во-первых, изначально стоит предупредить, что встреча будет проводиться с видеотрансляцией, чтобы не получилось так, что собеседник сидит в пижаме и не готов к разговору. Если это очень важные переговоры, то следует соблюдать дресс-код, то есть как мы присутствовали бы на них в реальности, так и следует одеться», – говорит Холгова.

Она уточняет, что если в компании допускалось приходить на работу, например, в кофте свободного стиля, а не классической рубашке или джемпере, то и на видеовстрече разрешено сохранить такой стиль одежды.

«Очень важно во время трансляции себя контролировать: не ерзать на стуле, не почесывать голову, не зевать. Также стоит заранее договориться с домочадцами, чтобы никто не врывался во время видеозвонка, не шумел. Даже если это аудиозвонок, собеседник не должен слышать на заднем фоне работающий телевизор, крики детей, ругань домочадцев и так далее. В общем, нужно постараться создать хоть какую-то рабочую атмосферу», – объясняет Холгова.

Ранее свои советы по внешнему виду во время видеочатов дал известный американский визажист Карл Рей. Он посоветовал придерживаться нейтральных продуктов, выравнивать тон кожи, а также на время отказаться от темной косметики.