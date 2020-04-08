 

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

08.04.2020, 21:53, Новости дня

В столице умерли еще семь пациентов с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщил оперативный штаб Москвы. Один из них лечился в частной клинике.

«В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Пациенты имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Уточняется, что один из умерших – 74-летний мужчина с проблемами с сердцем и сахарным диабетом – был пациентом частной клиники.

Ранее сообщалось, что за сутки в РФ выявили 1 тыс. 175 новых вирус-положительных человек. Общее число – 8 тыс. 672 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Трамп должен добиваться расследования деятельности Байдена в Украине – Джулиани

04.02 / Режим ЧС введен в Артеме из-за приезда китайских граждан

07.02 / Экономика: Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

03.02 / В ОБСЕ осудили отмену Трампом запрета противопехотных мин

21.02 / Замглавы Минздрава об условиях проживания эвакуированных из Уханя: Не пятизвездочный отель

25.03 / Все автомобили Nissan подорожали в России

03.04 / В Москву возвращаются россияне из Перу

19.02 / ОЭСР предупредила о росте некачественного корпоративного долга в мире

09.03 / В Германии появились первые жертвы коронавируса

16.02 / Представлен материал, способны полностью заменить человеческие кости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска