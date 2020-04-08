В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в жилье инфицированных

08.04.2020, 21:53, Разное

Жилье инфицированных коронавирусом – потенциально опасно для здоровых людей в течение 3-4 дней. Об этом заявил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.

По словам специалиста, квартиру или дом, где находится человек, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, лучше никому не посещать на протяжении 3-4 суток. После того, как человек полностью выздоровеет, бактерии не будут распространяться, и вирус умрет. COVID-19 – это не сибирская язва, споры которой не погибают долгие годы. «Коронавирус живет считанные дни», – добавил Авдеев. С мнением главного пульмонолога Минздрава согласилась главный гериатр ведомства Ольга Ткачева.

Отметим, несмотря на то, что вирус уничтожится сам, пока инфицированный будет находиться в медицинском учреждении, эксперты советуют совершить генеральную уборку квартиры или дома с помощью антисептиков чтобы самоуспокоиться. На поверхностях COVID-19 держится не так долго, максимально на пластике – до 3 суток.