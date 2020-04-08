 

Самая древняя карибская лягушка была найдена учеными

08.04.2020, 21:46, Новости дня

Исследователи обнаружили останки карибской лягушки, возраст которой составил 29 миллионов лет. По мнению ученых, такая находка может стать самым древним свидетельством о существовании этих лягушек в Карибском бассейне.

Во время раскопок на северо-западе Пуэрто-Рико ученые обнаружили фрагменты окаменелостей лягушки. Анализ показал, что окаменелости принадлежат самой старой карибской лягушке, которая была обнаружена до этого момента. По мнению ученых, возраст найденной лягушки составляет 29 миллионов лет.

Анализ показал, что останки принадлежат листовой лягушке, которая за миллионы лет обитания в этой среде смогла приспособиться к определенным условиям.



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