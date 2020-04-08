Непереносимость глютена связана с повышенным риском преждевременной смерти

08.04.2020, 21:46, Новости дня

Ученые установили, что люди, которые страдают непереносимостью глютена, имеют повышенный риск преждевременной смерти.

Специалисты связывают целиакию с повышенным риском возникновения респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака. Исследователи проверили 50 000 пациентов, которые имеют непереносимость глютена, на риск преждевременной смерти.

Исследование показало, что риск преждевременной смерти наличие целиакии повышает на 21%. Самое большое увеличение риска смертности наблюдалось в группе пациентов от 18 до 39 лет.