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08.04.2020, 21:37, Новости дня

Котенка с улицы Лизюкова обеспечили медицинской маской. Неравнодушные воронежцы решили защитить любимого персонажа от коронавируса и надели на него средство индивидуальной защиты. Также маска появилась и на соседке кота — Вороне.

Как сообщает ГТРК "Воронеж", фотографии скульптурных изображений персонажей мультфильма разместили жители города на странице в "ВК" "Типичный Воронеж". Кстати, некоторые горожане позавидовали зверятам — маски сегодня в дефиците.

Воронежскому Котенку поставили памятник в декабре 2003 года. Это герой мультипликационного фильма режиссера Вячеслава Котёночкина. Автором памятника стала одиннадцатиклассница Ирина Поварова, скульптором — Максим Дикунов.

За сутки  еще 10 человек в регионе заболели коронавирусом. Такми образом, всего в области 33 официального подтверждённых случая. Среди заразившихся — 6-месячный малыш и девочки 12 и 13 лет. Жду результатов своих анализов в больницах семь человек. На домашнем карантине находится 210.

Как известно, в новом обращении по ситуации с пандемией президент Владимир Путин рассказал о доплатах врачам, выплатах детям, чьи родители потеряли работу, а также сообщил о мерах по поддержке бизнесменов.

Региональных представителей бизнеса обязательно поддержат, прокомментировал обращение президента губернатор Александр Гусев. Причем речь идет о так называемом сознательном бизнесе, который сейчас живет по правилам самоизоляции.

Текст:

ГТРК "Воронеж"



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