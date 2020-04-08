На западе Москвы горит дом престарелых

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08.04.2020, 21:37, Новости дня

На западе Москвы загорелся дом престарелых. В настоящее время на место происшествия следуют пожарные по повышенному номеру вызова.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, здание находится на 3-1 Мякининской улице. По данному адресу расположен дом престарелых "Третий возраст".

В здании плотное задымление, люди просят о помощи из окон.

На место возгорания отправлены автобусы для временного размещения граждан.



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