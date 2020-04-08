Мнение: Как не заболеть на карантине, отказ торговых сетей от наличных и помощь частных клиник

08.04.2020, 21:30, Разное

1. Сидение дома во время эпидемии убережёт вас от вируса, но может вызвать целый ряд других проблем со здоровьем, ведь пользу прогулок и активного образа жизни никто не отменял. Однако если делать зарядку, много ходить, проветривать, а также придерживаться простых рекомендаций в питании, то можно минимизировать негативный эффект:

https://lenta.ru/news/2020/03/31/problemu/

«Снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и работы ЖКТ, обострение хронических заболеваний, бессонница, раздражительность — вот неполный список потенциальных проблем со здоровьем, которые ждут людей, запертых в квартирах», — предупредили специалисты.

В «Росконтроле» подчеркивают, что в меню обязательно должны быть белковые блюда: мясо, рыба, творог или яйца. Что касается гарниров, то они должны быть овощными, чтобы не набрать вес. «Крупы, макароны, картофель едим не больше одной порции в день», — говорят эксперты. Также в день рекомендуется съедать не менее трех фруктов и пить примерно полтора литра воды. Специалисты рекомендуют отказаться от сладостей, фастфуда и алкоголя. Последний, уточнили в «Росконтроле», усиливает токсическую нагрузку на организм, что подрывает его защитные силы. Иммунитет помогут укрепить лук, чеснок и имбирь.

К сожалению, не все обладают силой воли для выполнения этих рекомендаций.

Британские и французские эксперты предупреждают, что сидя дома мы сжигаем примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни, и что планету ждёт эпидемия массового ожирения:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8183901/How-coronavirus-lockdown-make-fatter.html

2. Торговые сети хотят не только отказаться от приёма наличных, но и до минимума сократить контакты покупателей с продавцами и друг с другом:

https://lenta.ru/news/2020/03/30/no_cash/

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Соглашение заключили как онлайн-, так и офлайн-ретейлеры, среди которых «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», Aliexpress.

Согласно договоренности, торговые залы всех сетей будут закрыты на время эпидемии коронавируса, товары будут выдаваться в специальных пунктах, где одновременно сможет находиться только один покупатель.

При этом сети не будут принимать наличные — за заказы придется расплачиваться банковскими картами. Курьерская доставка также будет бесконтактной.

Вопрос к читателям: был ли где-то уже введён подобный жёсткий режим, в каком-то из крупных магазинов? Или пока всё как обычно?

3. Ещё к вопросу об ответственном бизнесе. По словам мэра Москвы, к борьбе с коронавирусом в столице были подключены в том числе частные клиники:

https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/01042020/112655

На мой взгляд, надо распространить практику на всю Россию. Во-первых, так мы поддержим медицину, которая в России уже на значительную долю частная. Во-вторых, если у нас есть врачи, очевидно нужно привлечь их к борьбе с вирусом — это в интересах всего общества.