 

ЛНР и Украина договорились об обмене удерживаемыми лицами

08.04.2020, 21:30, Новости дня

Луганская народная республика (ЛНР) и украинская сторона договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на восемь» не позднее 17 апреля, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

«Переговоры по обмену удерживаемыми лицами прошли успешно. Договорились об обмене в рамках протокола от 11 марта по формуле «11 отдаем – восемь забираем». Крайняя дата обмена 17 апреля, так как украинской стороне необходимо время для проведения процессуальной очистки (лиц, подлежащих обмену, – прим. ВЗГЛЯД), – цитирует Кобцеву ТАСС.

27 марта сообщалось, что Украина отказалась от обмена пленными с ДНР по формуле «10 на 8». Донецк настаивал на скорейшем проведении обмена из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.



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