Дом престарелых загорелся на западе Москвы
08.04.2020, 21:30, Новости дня
Возгорание произошло в доме престарелых на западе российской столицы, сообщил источник в экстренных службах.
«В доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошел пожар», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, силы пожарных следуют к месту происшествия по повышенному номеру вызова.
В здании наблюдается плотное задымление, люди просят о помощи из окон. На место отправлены автобусы для временного размещения людей.
По данным из открытых источников, по указанному адресу находится дом престарелых «Третий возраст».
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