 

Дом престарелых загорелся на западе Москвы

08.04.2020, 21:30, Новости дня

Возгорание произошло в доме престарелых на западе российской столицы, сообщил источник в экстренных службах.

«В доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошел пожар», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, силы пожарных следуют к месту происшествия по повышенному номеру вызова.

В здании наблюдается плотное задымление, люди просят о помощи из окон. На место отправлены автобусы для временного размещения людей.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится дом престарелых «Третий возраст». 



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