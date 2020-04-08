Дом престарелых загорелся на западе Москвы

08.04.2020, 21:30, Новости дня

Возгорание произошло в доме престарелых на западе российской столицы, сообщил источник в экстренных службах.

«В доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошел пожар», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, силы пожарных следуют к месту происшествия по повышенному номеру вызова.

В здании наблюдается плотное задымление, люди просят о помощи из окон. На место отправлены автобусы для временного размещения людей.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится дом престарелых «Третий возраст».