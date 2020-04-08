Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1,35 млн человек

08.04.2020, 21:30, Новости дня

Количество зарегистрированных случаев с положительным результатом теста на коронавирус в мире составляет 1 353 361 человек, за время пандемии умерли 79 235 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 73 639 человек, за последние 24 часа в мире умерли 6 695 человек, передает РИА «Новости».

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе – 720 219 человек.

Напомним, представители ВОЗ ранее призвали привлечь дополнительно 5,9 млн медсестер для борьбы с пандемией заболевания COVID-19. Несмотря на меры по борьбе с коронавирусом, генеральный директор ВОЗ получил угрозы в свой адрес в связи с деятельностью организации.

Что касается ситуации с распространением коронавируса в России, глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендует жестко ограничивать или приостанавливать всю работу в каком-либо субъекте.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.