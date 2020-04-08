«Крутая тётка»: Похудевшая Лолита Милявская похвасталась фигурой в облегающем костюме

08.04.2020, 21:30, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram обнародовала небольшое видео, снятое в гримёрке «Вечернего Урганта». Похудевшая на десятки килограммов певица показала подписчикам стройную фигуру в облегающем костюме.

В кадрах ролика Милявская позирует возле большого зеркала в костюме светло-бежевого оттенка с блёстками, облегающем тело «как вторая кожа». Артистка в этот момент готовилась к съёмкам в очередном выпуске вечернего шоу ведущего и шоумена Ивана Урганта, планируя покорить нарядом окружающих. Костюм, как пояснила Милявская, пошит специально для выступления в Crocus City Hall, которое пока «под вопросом», поэтому она решила продемонстрировать наряд раньше. В завершение ролика Лолита Марковна с юмором заметила, что она – «крутая тётка» и замечательно выглядит.

В комментариях большинство фолловеров больше внимания уделили не самому наряду, а очень постройневшей фигуре певицы. Многие просят её поделиться секретом «экстремального» похудения, так как Милявской за считанные месяцы удалось избавиться от лишних сантиметров и килограммов, что визуально делает её значительно моложе.