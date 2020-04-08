Мнение: Стартовые позиции

08.04.2020, 21:30, Разное

К сделке ОПЕК+ страны-участницы подходят с двух стартовых позиций. Ряд стран последовали примеру Саудовской Аравии и резко нарастили объемы добычи. Даже Нигерия успела за две недели поднять добычу на 500 тысяч баррелей, хотя ранее анонсировала выйти вообще на 0,7 млн "сверху". Выросла добыча в Ираке, Кувейте, ОАЭ – хотя и ненамного. Более всего подняла планку Саудовская Аравия. Россия не сумела встроиться в этот тренд, так как ее возможности по подъему добычи практически исчерпаны.

В российских СМИ завтрашней встрече предрекают провал из-за позиции Саудовской Аравии, которая берет на себя сокращение в 3 млн баррелей, предлагая России, Ираку и Кувейте снизить добычу на 1,5 млн, однако отсчет должен вестись от текущих объемов. В таком случае Россия теряет больше других, так как остальные лишь ненамного снижают добычу по сравнению с объемами, действовавшими в рамках предыдущей сделки. И подход Саудовской Аравии поддерживают все, кто сумел нарастить добычу. Технологически отсталые страны и страны-изгои вроде Венесуэлы, Ирана и оказавшейся в их компании Россия не согласны с таким подходом. Фактически сформированы две группы стран, имеющих в вопросах заключения сделки непримиримые позиции.

Особняком продолжают оставаться США. Они не намерены брать на себя обязательства, но сокращение добычи идет явочным порядком. Рыночная экономика работает с балансом спроса и предложения, поэтому американским нефтяникам не нужно никому ничего доказывать и надувать щеки – это прерогатива диких бантустанов и прочих "энергетических сверхдержав".

Во всей этой истории интерес вызывает даже не сам конфликт, а то, что Россия оказалась на одной доске со странами Третьего мира и ведет ожесточенные споры не с игроками входящими в разряд развитых, а совсем другими, стоящими в мировой иерархии гораздо ниже. Это и есть сегодняшнее место нынешней России. Серьезные игроки выясняют отношения друг с другом, а остальные – между собой. Нынешнее место Кремля – возле ведра с объедками. И это объективная данность.