 

Мнение: Стартовые позиции

08.04.2020, 21:30, Разное

К сделке ОПЕК+ страны-участницы подходят с двух стартовых позиций. Ряд стран последовали примеру Саудовской Аравии и резко нарастили объемы добычи. Даже Нигерия успела за две недели поднять добычу на 500 тысяч баррелей, хотя ранее анонсировала выйти вообще на 0,7 млн "сверху". Выросла добыча в Ираке, Кувейте, ОАЭ – хотя и ненамного. Более всего подняла планку Саудовская Аравия. Россия не сумела встроиться в этот тренд, так как ее возможности по подъему добычи практически исчерпаны.

В российских СМИ завтрашней встрече предрекают провал из-за позиции Саудовской Аравии, которая берет на себя сокращение в 3 млн баррелей, предлагая России, Ираку и Кувейте снизить добычу на 1,5 млн, однако отсчет должен вестись от текущих объемов. В таком случае Россия теряет больше других, так как остальные лишь ненамного снижают добычу по сравнению с объемами, действовавшими в рамках предыдущей сделки. И подход Саудовской Аравии поддерживают все, кто сумел нарастить добычу. Технологически отсталые страны и страны-изгои вроде Венесуэлы, Ирана и оказавшейся в их компании Россия не согласны с таким подходом. Фактически сформированы две группы стран, имеющих в вопросах заключения сделки непримиримые позиции.

Особняком продолжают оставаться США. Они не намерены брать на себя обязательства, но сокращение добычи идет явочным порядком. Рыночная экономика работает с балансом спроса и предложения, поэтому американским нефтяникам не нужно никому ничего доказывать и надувать щеки – это прерогатива диких бантустанов и прочих "энергетических сверхдержав".

Во всей этой истории интерес вызывает даже не сам конфликт, а то, что Россия оказалась на одной доске со странами Третьего мира и ведет ожесточенные споры не с игроками входящими в разряд развитых, а совсем другими, стоящими в мировой иерархии гораздо ниже. Это и есть сегодняшнее место нынешней России. Серьезные игроки выясняют отношения друг с другом, а остальные – между собой. Нынешнее место Кремля – возле ведра с объедками. И это объективная данность.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Мнение: Письмо: “Сборник херовых вопросов”

04.04 / Онлайн-сервисы презентуют льготные условия на игры в период карантина

22.03 / Сергей Полунин предстал с новорожденным сыном на обложке глянцевого журнала

09.02 / Светлана Лобода пожаловалась на плотный график и показала «рабочую» мозоль

31.03 / Известный тележурналист погиб в аварии

02.04 / «Боюсь выходить на улицу»: Беременная Катя Жужа пожаловалась на панические атаки на фоне COVID-19

03.04 / Мнение: Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

17.03 / Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили на совместном обеде в Нью-Йорке

19.03 / Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

27.02 / Наука: Мышей избавили от диабета при помощи стволовых клеток человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска