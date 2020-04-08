 

Мнение: Убийственная самоизоляция

08.04.2020, 21:25, Разное

Два дня назад писал про 80-летнюю старушку, которую ограбил 32-летний урод, отобрав сумку с продуктами.

Бабушка не пережила стресса и переживаний, умерла…

Два дня назад написал: «…самоизоляция облегчила преступление. Когда на улице никого, грабить стариков – проще. На видеозаписи четко видно, что грабитель спокойно дождался, когда со двора уехал автомобиль, водитель которого уже своим присутствием мешал совершить преступление»».

Мне нечего добавить написанному в понедельник… Похоронят ограбленную старушку  завтра…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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