Мнение: Убийственная самоизоляция
08.04.2020, 21:25, Разное
Два дня назад писал про 80-летнюю старушку, которую ограбил 32-летний урод, отобрав сумку с продуктами.
Бабушка не пережила стресса и переживаний, умерла…
Два дня назад написал: «…самоизоляция облегчила преступление. Когда на улице никого, грабить стариков – проще. На видеозаписи четко видно, что грабитель спокойно дождался, когда со двора уехал автомобиль, водитель которого уже своим присутствием мешал совершить преступление»».
Мне нечего добавить написанному в понедельник… Похоронят ограбленную старушку завтра…
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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