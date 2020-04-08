Два сотрудника ООН умерли из-за коронавируса

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08.04.2020, 21:16, Новости дня

Два сотрудника ООН умерли в результате заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Их двое. Один сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации (штаб-квартира в Риме) и один – из Всемирной организации интеллектуальной собственности (штаб-квартира в Женеве)», – передает ТАСС слова Дюжаррика.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в США от коронавируса за последние сутки умерли 1 тыс. 736 человек.

Как считают эксперты, американская медицина оказалась бессильна перед коронавирусом и количество жертв, скорее всего, возрастет. Представители ООН, в свою очередь, призвали власти США не искать причины возникновения и распространения инфекции, а первостепенно остановить пандемию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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