 

Малахов прокомментировал заявление Лещенко о принуждении к нарушению карантина

08.04.2020, 21:16, Новости дня

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на заявление певца Льва Лещенко, который утверждает, что его принудили нарушить самоизоляцию ради съемок в программе.

Малахов заявил, что из уважения к народному артисту готов стать «мальчиком для битья», приняв любую версию, передает РИА «Новости».

«Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем», – сказал Малахов.

Он пожелал Лещенко и его жене здоровья.

Ранее Лещенко выразил мнение, что когда пандемия коронавируса пройдет, в обществе произойдет переоценка ценностей, и оно изменится в лучшую сторону.

Напомним, в понедельник Лещенко выписали из больницы в Коммунарке с отрицательными результатами на коронавирус. Его госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом после возвращения с гастролей в США транзитом через Ниццу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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