Россияне пожаловались на многотысячные счета за услуги ЖКХ

08.04.2020, 21:16, Новости дня

В некоторых регионах коммунальные службы предъявили гражданам перерасчеты за отопление и капремонт на сумму до 30 тыс. рублей.

В городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году, счета доходят до 30 тыс. рублей.

«Мне пришел счет на 18 тыс. рублей. Я пенсионер. Повар в прошлом и в юридических вопросах малограмотна. Что делать не знаю, но платить лишних 10 тыс. из пенсии – просто трагедия», – рассказала «Московскому комсомольцу» местная жительница Светлана.

Другая горожанка рассказала, что в Усинске поднялась волна протеста, однако из-за режима самоизоляции пока только в интернете.

«По этим платежкам начислен якобы перерасчет за прошлый 2019 год. Хотя все услуги оплачивались круглогодично по тарифам и нормативам. Теперь же, руководствуясь своими внутренними распоряжениями, Тепловая компания решила собрать денег с горожан. Единственная их уступка для нас – рассрочка платежа после долгой и унизительной процедуры сбора пакета документов. Это просто издевательство над людьми», – отметила женщина.

Директор общественной палаты Александра Афонина заявила, что будет проведена проверка, при этом штрафные санкции на жителей города никто накладывать не будет.

В Воронеже Фонд капитального ремонта потребовал от жильцов доплат на огромные суммы.

Одна из семей обратилась в редакцию издания «Вести Воронеж» рассказала, что им пришла платежка почти на 44 тыс. рублей. Из них большая часть суммы – некий перерасчет.

«Такая квитанция пришла нам в первый раз. Откуда такая сумма? И законно ли это?» – возмущаются горожане.

В областном Фонде капремонта пояснили, что перерасчет произведен на законных основаниях. В 2014 году жильцов пропустили при создании реестра, который формировался на основании данных управляющих организаций, органов местного самоуправления и ТСЖ.

«В соответствии с законодательством, неполучение квитанции не освобождает собственника помещения от обязанности по уплате взноса на капремонт. Поэтому при очередной актуализации реестра владельцу данной квартиры были начислены все взносы на капремонт, не уплаченные с декабря 2014 года», – сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капремонта Василий Смольянов.

Он добавил, что эпидемиологическая обстановка в регионе не влияет на порядок уплаты взносов, которые собственники обязаны погасить «в установленный срок и в полном объеме».

Напомним, правительство РФ введет временный мораторий на штрафные санкции за неоплаченные коммунальные услуги.