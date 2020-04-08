Мнение: Путешествие в страну Чучхе

08.04.2020, 21:10, Разное

У френда в ФБ, Аркадия Шварцера (он, кстати, беззаветный ковидо-диссидент), обнаружил крайне познавательный и смешной текст про Северную Корею. Отвлечемся от нашего дурацкого Нацлидера, попутешествуем:

“ПОСЕЩЕНИЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ.

Несколько лет назад был в Северной Корее. Пришло, видимо, время написать об этом посещении.

С детства читал журналы «Корея» и «Корея сегодня» с друзьями. Восторгались постановочными фотографиями, текстом, смеялись очень. Запомнилось: «Пак Чон Хи с детства мечтал стать прояпонским холуем». Или история, как Ким Ир Сен приехал на некое предприятие, раскритиковал и уехал, забыв свою кепку. Директор этого предприятия одел кепку великого вождя и сразу осознал свои ошибки. Через год опять приезжает Ким Ир Сен: видит все хорошо работает. – Проси, -говорит директору – что хочешь за отличную работу. А тот отвечает – Кепку оставьте свою, не забирайте, плз. Как кепку одену – сразу знаю, как нужно руководить.

Нашел общество по изучению идей чучхе. Главная идея чучхе: опора на собственные силы. Заплатил за поездку. Выяснилось позже, что только я один платил, остальные за счет Сев. Кореи катаются по всему миру на всякие симпозиумы по изучению идей чучхе. Только я оперся на собственные силы, как оказалось. Прилетели в Пхеньян на 10 дней. Был великий праздник какой-то. Участники из 23 стран собрались. Все чучхейцы убежденные. Только я был один реальный практик. Но не суть. Только 10 зарисовок:

1.- Товарищ Шварцер, а почему у вас фамилия не русская? – Спрашивает наш куратор, тов. Ли. Красивая молодая женщина, видимо, большой чин в местном КГБ. По – русски чешет, как мы – без акцента совсем.

– Так я не русский, – отвечаю.

– А кто вы?

– Еврей.

Тов. Ли громко хохочет – Ну вы все время шутите, постоянно острите, веселый вы человек.

– Почему вы думаете, что я шучу?

– Что, мы не видели лицо израильского империализма? А вы нормальный, даже симпатичный человек. Ну, как вы – и вдруг еврей? Не смешите.

– Да, вы правы, я пошутил. Фамилия у меня немецкая, значит я немец. В переводе «черный».

Слышу хохот тов. Новикова из Белоруссии и тов. Гришина из Казахстана.

– Что смешного? – любопытствует тов. Томас из Австрии. – Этот еврей выдает себя за немца, а эта дура верит, – отвечает Новиков на немецком. Мы уже знали, что немецкий – единственный язык, которым не владели наши корейские кураторы.

2. Тов. Пак – пожилой и очень важный чин спрашивает меня:

– Как вы относитесь к Путину?

– Скорее никак. Он сам по себе – я сам по себе.

– Да, но он предал идею пролетарского интернационализма, идею мировой революции и наплевал на заветы Ленина.

Нет, товарищ Пак, во уж в чем Путина нельзя упрекнуть, так в этом. Все эти идеи были прекрасно преданы до него.

3. Молодой тов. Пак вкрадчиво интересуется, что если в Москве он ко мне обратиться за помощью, то я как? – Наше кредо – всегда, – отвечаю. – Всегда помогу и вам и остальным 100 тысячам северокорейских шпионов, которые работают в Москве. Обращайтесь. (Пока Бог миловал, видимо найти меня не могут).

4. Едем в автобусе. Колоссальная площадь в центре Пхеньяна заполнена молодыми людьми в национальной одежде. Под громкую музыку из громкоговорителей танцуют хороводами. Тысячи человек.

– Тов. Ли, остановите автобус, я хочу танцевать с братским корейским народом. – К моему удивлению автобус останавливается. Выхожу и иду в народ. Народ разбегается от меня, как от прокаженного. Останавливаюсь в недоумении. Сзади тов. Ли что-то громко и властно кричит. Все останавливаются, как по команде.

— Вот с этими девушками можете танцевать, тов. Шварцер. Они готовы. – Становлюсь в хоровод. Вокруг только девушки. Кстати, корейские девушки очень красивы. В этот момент что-то говорит громкоговоритель и все девушки, глядя на меня, хохочут. Обычные, смешливые, симпатичные девчонки. Подходит тов. Ли:

– Поехали в отель, тов. Шварцер, только что объявили перерыв на полчаса.

5. Прилетели на вертолете на самый север страны. Полезли на гору Пыхту (Пэктусан). Там Ким Чен Сук родила великому вождю любимого руководителя Ким Чен Ира. На самой высокой точке страны. Удивили деревья с содранной корой в плексигласовых футлярах. На деревьях были нанесены иероглифы и довольно высоко. Оказалось, что это Ким Чен Сук в свободное время бегала по лесу, сдирала кору с деревьев и вырезала затем революционные лозунги. Но почему так высоко? С лестницей бегала?

6. Видели лоскутное одеяльце. Когда родился Ким Чен Ир, каждый из солдат отрезал от себя кусок одежды и молодая мать сшила из кусков это одеяльце.

7. Посетили границу с Южной Кореей. 38 параллель. Видели американских солдат, которые патрулируют границу. – Крикните «янки гоу хоум», -предложил мне тов. Пак. (там только Паки, Кимы, Ли…). – Сами и кричите, тов. Пак – вежливо отклонил я его просьбу.

8. Привезли нас на торжество. Огромный стадион. Напротив нас, гостей, сидели 25 тысяч человек и показывали нам живые картинки. Потрясающе. Больше всего впечатлил аттракцион: живого человека -акробата выстреливали из мощной «рогатки». Он взлетал на убийственную высоту: 40-этажного дома и долго кувыркаясь, падал в сетку. Невероятно. Но все живы.

9. Мавзолей великого вождя Ким Ир Сена. Сначала долго едем на движущейся дорожке между двух длинных водоемов. Это чтобы, успокоиться, проникнуться грустью. Заходим в циклопическое сооружение. Зал орденов великого вождя, зал печатных работ великого вождя на всех языках мира, залы подарков…, еще залы и, наконец, попадаем в зал рыданий. Со всех четырех сторон включается ужасающе громкое кино: на всех стенах -экранах – рыдающие люди. Бьются в истерике, вопят, рыдают, орут: все это производит жуткое впечатление, можно и головой поехать от такого кино. Обрыданные, проходим рамку, где тебя обдувают и облучают красным светом и вот – лежит великий вождь. Подходим и кланяемся с трех сторон. Так положено. Зал огромный – потолка не видно. Выходим – и неожиданно оказываемся на улице. Внезапный конец.

10. Разучили песню на корейском языке с припевом: Мянсы, мянсы, Ким Сон Иль – тянгун! (Ура, ура, Ким Ир Сен – вождь!). Прошлым летом в Майями зашли в ресторан. Смотрю сидят корейцы: я их отличаю. Подхожу, здороваюсь: «Аньё хосео». Отвечают дружелюбно. Пою им вышеупомянутый припев. Костенеют, цепенеют корейцы. С ужасом смотрят на меня, потом один смельчак говорит: – Мы из южной Кореи. – Очевидно, – отвечаю, – Но песенка -то нравится? – Все молчат. Странный все-таки народ – южнокорейцы”. (АРКАДИЙ ШВАРЦЕР)