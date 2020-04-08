По 80 тысяч в месяц: Путин поддержал россиян в борьбе с коронавирусом

08.04.2020, 21:10, Разное

Президент объявил о новых выплатах медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом. “Считаю необходимым на три месяца, начиная с апреля, установить выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Для врачей работающих с больными – 80 тысяч в месяц, для медсестер – 50 тысяч, младшего персонала – 25 тысяч, врачей скорой помощи – 50 тысяч”, – сказал Путин.

Глава государства призвал власти регионов поступать гибко. “Нельзя останавливать экономику, останавливать сообщение между регионами, массового останавливать работу предприятий. Мы должны понимать, к каким разрушительным последствиям это может привести, – обратился президент к губернаторам.

Он напомнил, что даже в Москве с ее плотностью населения многие компания и предприятия работают. Необходимо, чтобы организации возвращались к нормальному графику работы.

Также Путин анонсировал выплаты по безработице, автоматическое продление паспортов и других удостоверяющих документов в ближайшие несколько месяцев. Помимо пособия по безработице президент предложил дополнительно выплачивать три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также он поручил расширить меры поддержки бизнеса.

Число заболевших COVID-19 в нашей стране увеличилось за сутки на 1175 и достигло 8672 человека. Почти 600 пациентов выздоровели, 63 не совладали с инфекцией.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о возможности пересмотра режима самоизоляции. По его словам, картина с распространением коронавируса в России прояснится во второй половине следующей недели, тогда и можно будет принимать решения.