Эксперты: Правило «5 секунд» является опасным для здоровья человека

08.04.2020, 21:09, Разное

Существует мнение, что если поднять еду, которая упала на пол, в течение 5 секунд, то на ней не будет никаких бактерий. Эксперты рассказали, почему такое обращение с пищевыми продуктами является опасным для здоровья.

Правило «пяти секунд» появилось во время существования Монгольской империи. В 12 ст. Чингисхан ввел «правило хана», согласно которому еда не считалась испорченной, даже несмотря на то, что она находилась на полу, ведь все, приготовленное для хана, было хорошим для его окружения.

С открытием Луи Пастером в 19 ст. микроорганизмов, которые критически важны в ферментации кислого молока и вина, теория микробов эволюционировала, неприятно удивив общество тем, что патогены находятся везде. В 2016 г. под руководством профессора Университета Рутгерса Дональда Шаффнера было проведено 2-летнее исследование, в результате которого микробиологи доказали, что бактерии заражают упавшую на пол еду независимо от того, настолько быстро человек её поднимает. Количество патогенных микроорганизмов, переносящихся на продукты питания, зависит от консистенции пищи и текстуры поверхности.

Эксперты отметили, что опасность правила «5 секунд» для здоровья – это такие заболевания, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. То, что микробов не видно, не означает, что можно поднять и скушать еду.