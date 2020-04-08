В США за последние сутки от коронавируса погибли рекордные 1,7 тысяч человек

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08.04.2020, 21:05, Разное

За последние сутки жертвами коронавируса в США стали 1736. Это рекордный показатель смертности с момента начала эпидемии в стране, передает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

До этого наибольшее число умерших от инфекции было зафиксировано 4 апреля, когда скончались 1344 пациента. Общее число подтвержденных случаев заражения в США составляет больше 399 тысяч, умерли от болезни более 12 тысяч человек. Большинство летальных исходов приходится на Нью-Йорк, где жертвами коронавируса стали 4009 человек.

New York Times пишет, что в Нью-Йорке мужчины заражаются и умирают от коронавируса почти в два раза чаще, чем женщины. Более того, мужчины составляют свыше двух третей от пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.

Американское медицинское издание Stat отмечает, что больше всего заболевших и умерших в США — это афроамериканцы. В Иллинойсе афроамериканцы составляют только 15% населения штата, при этом на них приходится 29% подтвержденных случаев заражения и 41% смертей. Похожая ситуация наблюдается также в ряде других штатов.

По числу умерших от коронавируса США находятся на третьем месте в мире. Лидерами стали Италия (больше 17 тысяч жертв) и Испания (более 14 тысяч). Во Франции коронавирус унес жизни свыше 10 тысяч человек, а общее число случаев заболевания составило уже 110 тысяч.

Источник: Новая газета



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