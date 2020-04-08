 

Губернатор Псковской области проверил городскую больницу. На нем был защитный костюм, а врачи работали в обычных халатах

08.04.2020, 20:55, Новости дня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников при проверке инфекционного отделения городской больницы оказался в закрытом защитном костюме с респиратором, а медработники, стоявшие с ним рядом, были в простых халатах и медицинских масках. Различия в защите чиновников и медперсонала от коронавируса показали в новостном сюжете в местном СМИ.

“Глава региона проконтролировал, улучшились ли условия труда медиков, и пообщался с врачами, которые работают и живут в инфекционной больнице”, – говорилось в сюжете. Журналисты, как и губернатор, были в специальной защите, кроме того, противочумные костюмы выдали с сопровождающим Ведерникова чиновникам. 

На разницу в защищенности персонала и губернатора обратил внимание депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. “Мне одному кажется, что людям в зеленых костюмах не хватает белых?” – прокомментировал происходящее в новостном сюжете политик.

В телеграм-канале официального штаба по борьбе с COVID-19 в Псковской области, пытаясь отреагировать на критику в соцсетях, заявили, что медики были в зеленых костюмах и простых масках, так как находились на отдыхе в жилом блоке.

“У пользователей возникло множество вопросов по поводу костюмов на видео из инфекционной больницы. Почему одни в белом, другие в зеленом? Поясняем. Все очень просто. Работают медики в белых костюмах, они есть одноразовые и многоразовые. На своих рабочих местах с пациентами они надевают именно их. А те медицинские работники, которых вы видите на видео в зеленых костюмах и простых гигиенических масках, находятся на отдыхе, в своем жилом блоке на четвертом этаже инфекционной больницы. Некоторые из них и вовсе без защиты”, – написали авторы канала. 

За последние сутки в России зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. В Республике Коми распространение болезни началось в медучреждении: приехавший из-за границы врач больницы Эжвинского района не соблюдал карантин и вышел на работу. Теперь в регионе выявлено 119 заболевших, а на карантин закрыты три больницы.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Замглавы МЗС Кислица заработал за январь больше, чем Гончарук, Аваков и Милованов вместе взятые

06.02 / Богдан сказал, что “было бы прикольно”, если бы на обыски в “1+1” отреагировала фракция “Европейской солидарности” – СМИ

14.02 / Гаджеты: Электрокроссовер Skoda базируется на платформе Volkswagen MEB

03.02 / В Украине ожидаются дожди и порывы ветра до 18 м/с

18.03 / Ученые научились отличать выдержанный коньяк от молодого

15.02 / ФСБ ликвидировала в Крыму крупную нарколабораторию

13.02 / Twitter и Facebook оштрафованы за отказ локализовать данные российских пользователей

07.02 / Работница банка сняла со счета пенсионера 40 тысяч рублей и перечислила мужу

19.03 / Посольства США прекратили выдачу виз

05.03 / В Казахстане задержали контрабандистов оружия из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска