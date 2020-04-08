Губернатор Псковской области проверил городскую больницу. На нем был защитный костюм, а врачи работали в обычных халатах

08.04.2020, 20:55, Новости дня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников при проверке инфекционного отделения городской больницы оказался в закрытом защитном костюме с респиратором, а медработники, стоявшие с ним рядом, были в простых халатах и медицинских масках. Различия в защите чиновников и медперсонала от коронавируса показали в новостном сюжете в местном СМИ.

“Глава региона проконтролировал, улучшились ли условия труда медиков, и пообщался с врачами, которые работают и живут в инфекционной больнице”, – говорилось в сюжете. Журналисты, как и губернатор, были в специальной защите, кроме того, противочумные костюмы выдали с сопровождающим Ведерникова чиновникам.

На разницу в защищенности персонала и губернатора обратил внимание депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. “Мне одному кажется, что людям в зеленых костюмах не хватает белых?” – прокомментировал происходящее в новостном сюжете политик.

В телеграм-канале официального штаба по борьбе с COVID-19 в Псковской области, пытаясь отреагировать на критику в соцсетях, заявили, что медики были в зеленых костюмах и простых масках, так как находились на отдыхе в жилом блоке.

“У пользователей возникло множество вопросов по поводу костюмов на видео из инфекционной больницы. Почему одни в белом, другие в зеленом? Поясняем. Все очень просто. Работают медики в белых костюмах, они есть одноразовые и многоразовые. На своих рабочих местах с пациентами они надевают именно их. А те медицинские работники, которых вы видите на видео в зеленых костюмах и простых гигиенических масках, находятся на отдыхе, в своем жилом блоке на четвертом этаже инфекционной больницы. Некоторые из них и вовсе без защиты”, – написали авторы канала.

За последние сутки в России зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. В Республике Коми распространение болезни началось в медучреждении: приехавший из-за границы врач больницы Эжвинского района не соблюдал карантин и вышел на работу. Теперь в регионе выявлено 119 заболевших, а на карантин закрыты три больницы.