Власти Уханя открыли выезд из города

08.04.2020, 20:54, Новости дня

Власти китайского города Ухань, где впервые появился новый коронавирус, в среду сняли действовавший на протяжении 76 дней карантинный режим, открыв железнодорожный и автомобильный трафик на выезд из города.

Как сообщают китайские государственные СМИ, полиция Уханя начала смягчать ограничения дорожного движения около двух недель назад. По прогнозам полиции, число покидающих город в среду может достигнуть 1,8 миллиона человек.

По словам властей, режим трафика постепенно возвращается в норму: ожидается, что в среду в Ухань прибудут 54 поезда. Железнодорожная администрация ограничит количество пассажиров в поездах, чтобы они могли соблюдать дистанцию.

При посадке в поезд пассажиры также должны измерить температуру и показать зеленый «код здоровья» на своих мобильных телефонах, свидетельствующий, что они не больны.

Получение кода отчасти зависит от того, объявлен ли их район свободным от вируса. Многим путешественникам из Уханя также придется отбыть двухнедельный карантин по прибытии на место назначения.

По прогнозам властей, в среду город покинет на поездах около 55 000 пассажиров.