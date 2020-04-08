Российские регионы могут досрочно закончить учебный год

08.04.2020, 20:54, Новости дня

Регионы из-за эпидемии коронавируса при необходимости могут закончить раньше учебный год для школьников с 1-го по 8-й класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения. Министерство уточнило, что часть образовательной программы может быть перенесена на следующий учебный год.

Для старшеклассников региональные власти должны обеспечить полноценное обучение, в том числе дистанционное, и очную сдачу Основного и Единого государственных экзаменов.

27 марта Минпрос объявил о переносе на две недели сроков сдачи ЕГЭ. Обычно он проводится с 25 мая, но в этом году из-за пандемии коронавируса начнется 8 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов, пройдёт с 9 июня.

В свою очередь Министерство образования и науки решило перенести сроки вступительных экзаменов в вузы. О датах экзаменов не сообщается, однако в министерстве отметили, что хотели бы начать учебный год по привычному сценарию – 1 сентября.